Arriva “Famiglie in festa”

Oggi, sabato 6 settembre 2025, dalle 16, nel giardino della scuola primaria di piazza Libertà 1 a Luisago, si terrà “Famiglie in Festa!”, un grande evento per la comunità, realizzato da Music for Green Events.

L’iniziativa

Si tratta di un pomeriggio da trascorrere in compagnia, con giochi, laboratori e spettacoli. L’iniziativa è stata lanciata dall’Amministrazione comunale, che si è affidata a Music for Green Events per dar vita a un evento di qualità per il paese. L’ingresso è gratuito.

Il commento della sindaca

Esprime soddisfazione la sindaca Roberta Tosca:

“L’iniziativa, fortemente voluta e sostenuta da noi, come Amministrazione comunale, nasce con l’intento di offrire ai cittadini un momento di aggregazione e socialità, rafforzando anche il senso di appartenenza e la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del paese. Sostanzialmente, con questo evento desideriamo proporre alle famiglie di Luisago, ma anche più in generale del territorio, un’occasione di svago, condivisione e cultura, convinti che la vitalità della comunità nasca anche da momenti di festa vissuti insieme. Per la realizzazione di questo progetto, siamo molto felici di esserci affidati all’associazione Music for Green Events, che si è occupata dell’organizzazione dell’evento, ma anche della direzione artistica. Si tratta di una realtà riconosciuta e sempre attiva nel territorio, dato che è impegnata nella promozione di molte iniziative culturali e artistiche”.

Il programma

Il primo appuntamento di Famiglie in Festa è alle 16.30 con il Circus Family Show, realizzato da Cisko. Sempre dalle 16.30 ci saranno le esibizioni di Cristina Combi, con i trampoli e molto altro. Poi, alle 18, inizierà lo spettacolo interattivo “Home sweet home” di Roberta Paolini. Infine, alle 19, spazio a Manu Magic con la sua esibizione “A cena con il mago”. Inoltre, nell’evento che si svolgerà a Luisago, saranno presenti gli Aristomatti che, in collaborazione con Music for Green Events, cureranno i laboratori creativi e l’animazione. Sarà attivo anche un servizio bar, merenda e cena per grandi e piccoli. In caso di maltempo, l’evento verrà realizzato nel campo polivalente di via Petrarca 1.

La collaborazione con il Comune

Afferma Gabriele Gambardella, presidente di Music for Green Events:

“Siamo molto felici di poter collaborare, per la prima volta, con il Comune di Luisago con cui abbiamo avuto uno splendido dialogo fin da subito. Ormai da 10 anni realizziamo eventi musicali in diversi paesi del nostro territorio, sia per gli adulti che per i bambini. Abbiamo organizzato migliaia di eventi e ci occupiamo di tutto quello che serve per proporre ad un pubblico iniziative di alto livello”.

Il commento degli Aristomatti

Anche Samuele Cattaneo, portavoce del gruppo degli Aristomatti, ha solo parole di elogio per l’iniziativa: