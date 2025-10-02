Arriva il bookcrossing: taglio del nastro per la prima “casetta” in paese

Arriva il bookcrossing: domani mattina a Monguzzo si inaugura la prima “casetta” per i libri.

Domattina al parchetto

Appuntamento a domani mattina, venerdì 3 ottobre, alle 11, al parchetto di via Chiesa. Sarà inaugurata la prima casetta dei libri per il bookcrossing in paese: un’iniziativa dell’Amministrazione comunale che si pone come uno spazio libero e aperto a tutti dove i libri viaggiano di mano in mano, pronti a raccontare nuove storie. Chi lo desidera potrà portare un libro e prenderne un altro per condividere il piacere della lettura. La manifestazione è aperta a tutti e la cittadinanza è invitata.