Arriva il finanziamento regionale: finalmente al Lambrone una pista tutta nuova

Regione Lombardia ha rifinanziato il bando “Impianti sportivi 2025” e per il Comune di Erba c’è l’assegnazione di 122mila euro che permetterà la riqualificazione della struttura

Erba rientra tra i diciassette Comuni assegnatari del finanziamento

La struttura del Lambrone versa in condizioni di forte degrado e per questo la Fidal aveva dichiarato la decadenza dell’omologazione nel 2021. Il progetto di riqualificazione, che ha un valore totale di 422mila euro, sarà sostenuto da Regione per 122mila euro, lasciando a carico del Comune la quota rimanente.

Sono infatti cresciuti da 30 a oltre 33 milioni di euro le risorse previste dal bando regionale dedicato all’ammodernamento e alla messa in sicurezza degli impianti sportivi lombardi: questa volta tra i diciassette Comuni ammessi al finanziamento c’è anche Erba. L’incremento è stato approvato dalla Giunta regionale martedì, 7 aprile: ulteriori 3,1 milioni di euro che saranno assegnati a fondo perduto. E tra questi anche la cifra per l’adeguamento della pista di atletica erbese.

“Soddisfazione grande: una notizia attesa da noi, ma anche da associazioni e utenti”

Non nasconde la sua gioia il vicesindaco Simona Guerrieri: