Arriva il "Vax Day", la prima giornata della campagna di vaccinazione antinfluenzale

Si terrà domenica 1 ottobre 2023 la prima giornata della campagna per le vaccinazioni antinfluenzali, il cosiddetto "Vax Day" che avrà respiro su tutto il territorio di Regione Lombardia.

A chi è riservato

L'iniziativa è dedicata a determinate categorie di popolazione, ovvero ai:

Cittadini over 60;

Bambini dai 2 ai 6 anni;

Donne in stato di gravidanza;

Operatori sanitari;

Forze dell’ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco;

Insegnanti e personale scolastico.

Chiunque decida di sottoporsi alla somministrazione del vaccino antinfluenzale dovrà prima prendere appuntamento tramite il sito dedicato a partire dal 28 settembre e dovrà portare con sé la tessera sanitaria, il documento di identità e l'autocertificazione (non richiesta per bambini e cittadini over 60).