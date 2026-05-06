Si terrà sabato 23 maggio a Guanzate, nella sede di Un Sorriso in Più di via XXV Aprile, il Virtual Dementia Tour. Si tratta di un percorso esperienziale pensato per favorire una maggiore comprensione del mondo della demenza, organizzato nell’ambito del progetto Caffè Alzheimer.

Arriva il Virtual Dementia Tour, per capire la demenza da vicino

I partecipanti avranno l’opportunità di vivere per alcuni minuti nei panni di una persona anziana, sperimentando in prima persona le difficoltà fisiche e il declino cognitivo che caratterizzano la vita quotidiana di chi convive con questa patologia.

Chi desidera partecipare a questa esperienza, che si terrà all’interno della sede dell’associazione unica può prenotare il proprio posto contattando l’Associazione Un Sorriso In Più. I posti sono limitati: la prenotazione è obbligatoria e vincolante. La partecipazione sarà gratuita per i volontari dell’Associazione Un Sorriso In Più, mentre per i non iscritti verrà chiesto un contributo di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 333 4759753 o la mail progetti@unsorrisoinpiu.it.

Che cos’è il Virtual Dementia Tour

Il Virtual Dementia Tour è un programma di formazione esperienziale rivolto a caregiver, operatori sanitari, volontari e familiari, progettato per far comprendere in modo diretto cosa prova una persona affetta da demenza.

Attraverso l’utilizzo di specifici ausili che simulano i sintomi più comuni della malattia, i partecipanti vengono immersi in un ambiente volutamente disorientante, sperimentando difficoltà percettive, motorie e comunicative anche nello svolgimento delle azioni più semplici.

Vivere personalmente sensazioni di smarrimento e confusione consente di sviluppare maggiore empatia e consapevolezza verso i bisogni delle persone con demenza. Diffondere questa conoscenza significa contribuire concretamente a ridurre l’isolamento sociale dei malati e migliorare la qualità della loro vita.

Il progetto Caffè Alzheimer è cofinanziato da Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e da Guffanti A. SPA.