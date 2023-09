Arriva in Italia il congresso internazionale dei garden center: protagoniste le attività comasche

Il Congresso, dal titolo “La Grande Bellezza. Food, Fashion, Flowers”, si terrà dal 24 al 30 settembre, con base a Baveno sul Lago Maggiore, e avrà un programma che ogni giorno porterà i partecipanti in un territorio diverso del Nord Italia: Bergamo, Brescia, Como, Milano, Novara, Torino, Varese, Verbano-Cusio-Ossola e tanti altri, alla riscoperta di interessanti realtà del settore, ma anche di bellezze architettonico-paesaggistiche come le Isole Borromee sul Lago Maggiore, la Venaria Reale, alcuni dei principali punti di attrazione di Milano, e, naturalmente, di eccellenze eno-gastronomiche e non come Green Pea, Eataly (Torino) e Gessi (Serravalle Scrivia-Vercelli).

"Siamo molto orgogliosi di ospitare il congresso IGCA, che porterà i rappresentanti di alcuni dei migliori garden center al mondo a visitare il nostro settore dei centri di giardinaggio in Italia – commenta Stefano Donetti, presidente AICG – E’ una straordinaria opportunità di far conoscere e apprezzare la qualità della nostra produzione e del nostro comparto offrendo visibilità internazionale. E’ stato molto complesso e impegnativo organizzare il congresso ma l’occasione è veramente unica e imperdibile".

Presenti 4 realtà comasche

Tra le visite più dedicate al settore ci saranno quelle a Orticolario (mostra del verde a Cernobbio), Fondazione Minoprio, alcuni vivai di produzione e 11 tra i più importanti garden center del Nord Italia: Centro del Verde Toppi (Origgio VA), Centro Verde Caravaggio (Caravaggio BG), Viridea (Castenedolo BS), Giardineria (Travagliato BS), Garden Center Peraga (Mercenasco TO), Garden Donetti (Romagnano Sesia NO), Agricola Home & Garden (Varese), Cip Garden (Como), Garden Bedetti (Cantù CO), Garden Center Steflor (Vimodrone MI), Garden Center Flover (Desio MB).

Il congresso è organizzato in modo itinerante con il duplice obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni internazionali e di visitare realtà interessanti per fornire nuovi stimoli.

Saranno 250 i partecipanti all’evento (proprietari o collaboratori di centri giardinaggio e rappresentanti di aziende del settore) provenienti da tutto il mondo: Australia, Belgio, Canada, Cina, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera.