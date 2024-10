Arriva la 12esima Motoesposizione, quest'anno dedicata a Benelli

Tutto pronto per la 12esima Motoesposizione "Benelli": appuntamento da venerdì 1 a domenica 3 novembre in sala consiliare ad Asso.

In mostra il prezioso marchio pesarese

Nell’anno che celebra Pesaro Città della cultura 2024, il Moto Club Asso in collaborazione con la casa madre Benelli, la Concessionaria ufficiale Gmoto di Beregazzo con Figliaro (CO), Il Moto club “Tonino Benelli” e il Registro storico Benelli, il Comitato regionale della Federazione motociclistica italiana rende omaggio al celebre marchio pesarese e a Tonino Benelli.

L’evento gode dei Patrocini del Consiglio regionale della Lombardia, della Provincia di Como, della Comunità montana del Triangolo lariano e dell’Amministrazione comunale di Asso.

“E’ per noi un onore celebrare il 12° anniversario dell’esposizione con la mostra del prezioso marchio di Pesaro - dice il presidente Enrico Corti - Gli addobbi arricchiranno il paese coi colori Benelli, l’arco gonfiabile adornerà la piazza del Palazzo comunale di Asso ove saranno ospitati e fatti i cantare i motori delle moto d’epoca".

Nella Sala consiliare sarà possibile ammirare l’intera collezione delle moto Benelli 2024, conoscere la storia del celebre marchio pesarese e di Tonino Benelli e acquistare gadget. In evidenza al centro della sala il modello TRK 702X, moto estremamente versatile, agile e maneggevole, progettata per affrontare qualsiasi tipo di terreno, sia asfaltato che fuoristrada e creata per lanciarsi in nuove ed emozionanti avventure. Passione, libertà e piacere in un'unica moto, qualunque sia la strada che si sceglie di percorrere e senza limiti alla voglia di viaggiare.

Verranno proiettati video del Museo del Moto club “Tonino Benelli” di Pesaro e il docufilm del 2021 “Benelli su Benelli” sulla vita e i successi motociclistici di Tonino Benelli, regia di Marta Miniucchi, sceneggiatura di Annapaola Fabbri, interpretato dall’attore Alessandro Gimelli accompagnato dalla voce narrante di Neri Marcorè, produzione Genoma Films con Albedo Productions. L’evento sarà allietato da musiche di Gioacchino Rossini, anch’egli pesarese, tratte dalle più famose opere liriche: “L’italiana in Algeri”, “La gazza ladra”, “Il barbiere di Siviglia”, “Tancredi”, “Guglielmo Tell”, “La cenerentola”, “Viaggio a Reims”, “Il signor Bruschino”.

Se Gioacchino Rossini era soprannominato “Il cigno di Pesaro” per le sue famose melodie, per assonanza, Tonino Benelli era detto il “Cigno del motore” per il rombo dei motori e le sue prodezze come pilota. “E’ per noi un onore celebrare il 12° anniversario dell’evento con la mostra di rari esemplari d’epoca del prezioso marchio di Pesaro - conclude il presidente - la musica dell'epoca, le ricostruzioni scenografiche e la documentazione fotografica, video e tecnica faranno da sfondo all'evento, a disposizione dei visitatori i gadget del marchio e del Moto Club Asso”.