Arriva la 30^ edizione della Festa d’Inverno del Gs Montesolaro

Sono trenta le candeline sulle quali soffierà quest’anno la «Festa d’Inverno». La manifestazione si svolgerà il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio nella palestra di via Muselle.

Il tradizionale evento organizzato dal Gs Montesolaro giunge alla sua trentesima edizione e, come sempre, sarà un appuntamento importante per il Gruppo sportivo.

Arriva la 30^ edizione della Festa d’Inverno: ecco il programma

La Festa d’Inverno si tiene ogni anno alla fine di gennaio, prima dell’approccio finale della stagione per tutte le squadre del Gs. «La prima Festa d’Inverno si svolse nel 1995. L’anno precedente realizzammo la prima palestra (che non è quella attuale), in tensostruttura e ai tempi costò circa 180milioni di lire. Questo richiese al Gs Montesolaro dei fondi aggiuntivi. Nacque così l’idea di organizzare una festa anche in inverno per raccogliere fondi – hanno spiegato dal consiglio direttivo del Gs Montesolaro – Artefici dell’iniziativa furono il presidente del 1994, Giancarlo Orsenigo, e Adalberto Formenti, presidente succeduto a Orsenigo nel 1995».

"In tanti ci aiutano"

Come la Festa dello Sport in estate, anche la Festa d’Inverno è molto importante per il Gs Montesolaro in quanto rappresenta anche una voce notevole per le entrate del gruppo sportivo. Dal 1995 ad oggi sono trent’anni di festa: «E’ da sempre la festa del Gs e ci sono persone che ancora oggi, nonostante non siano più all’interno del consiglio direttivo, ci danno una grossissima mano in cucina e con l’organizzazione: si tratta di Mario Porro, Maurizio Marzorati e Marino Moscatelli, che ringraziamo per la presenza costante», sempre il direttivo.

Le informazioni

La 30^ Festa d’Inverno inizierà con l’apertura ufficiale della manifestazione alle 20 di venerdì 31 gennaio e proseguirà anche sabato 1 e domenica 2 febbraio.

Sabato sera si proseguirà con una serata di divertimento che culminerà con la tombolata alle 21.30. Domenica 2 ci sarà il pranzo alle 12, seguito alle 14 dall’estrazione dei biglietti della lotteria con un buono vacanza per due persone come primo premio. (I biglietti sono acquistabili presso gli esercenti di Montesolaro, ndr). Durante le giornate di festa sarà attivo il servizio cucina che proporrà piatti tipici brianzoli come salame cotto con le lenticchie, cassoeula, brasato, trippa, stinco e polenta. Prenotazione obbligatoria al 345.3764242 (attivo dalle 12 alle 21).