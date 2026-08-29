Arriva la festa patronale

Ed è di nuovo festa patronale. Si è alzato ieri, venerdì 28 agosto, il sipario sul tradizionale appuntamento che accompagnerà la comunità di Novedrate tra fine agosto e i primi giorni di settembre con musica, cultura e momenti dedicati alle famiglie. Il programma unisce le immancabili celebrazioni religiose con occasioni di incontro, riportando nelle piazze i novedratesi di rientro dalle ferie.

Festa Rock

Il primo assaggio arriva questo weekend: oggi, il centro sociale Villaggio San Giuseppe di via Piave, già collaudato nella serata di ieri, sarà di nuovo il teatro della Festa Rock. L’appuntamento, organizzato dal Comitato giovani, si terrà a partire dalle 18 con concerti, buon cibo e solidarietà, e proseguirà anche nella giornata di domani. Domenica 30 agosto alle 14.30, nel parco di Villa Cesana inoltre si terrà la cerimonia di chiusura dell’XI corso «Libertà» degli Studenti con le Stellette.

Yoga ed estemporanea di pittura

Il programma entrerà nel vivo dal prossimo fine settimana. Sabato 5 settembre si aprirà alle 8.30 al parco Donatori di sangue con una sessione di yoga a cura di Avis, seguita dalla colazione in oratorio. Dalla stessa ora inizierà l’estemporanea di pittura «Per le vie del paese». Alle 20.30 si lascerà spazio alla tradizione con la processione dalla chiesa dei Santi Donato e Carpoforo, accompagnata dal Corpo musicale Santa Cecilia di Albavilla. La serata proseguirà all’oratorio con la pesca di beneficenza.

La consegna delle benemerenze

Il clou delle iniziative si avrà però domenica 6 settembre. Alle 9.30 a Villa Casana sarà inaugurata la mostra «Ferramenta in musica», e alle 10 sarà celebrata la messa nella chiesa dei santi Donato e Carpoforo. Dalle 10 alle 18 Villa Casana ospiterà la mostra ornitologica dell’Associazione ornicoltori comense. Alle 11 sarà poi il momento della consegna delle medaglie di Novedrate. A ricevere il riconoscimento quest’anno saranno: Avis Novedrate nel loro 50esimo anniversario, Iubilantes e Mia Cipriano con Christian Bisceglia, campioni nazionali di ginnastica acrobatica.

Nel pomeriggio, dalle 15, attività, gonfiabili, laboratori e spettacoli per i più piccoli. Alle 16 il parco di Villa Casana accoglierà le merlettaie per il tradizionale raduno, e alle 18, premiazione dell’estemporanea di pittura. La festa continuerà poi fino a sera. Alle 21 piazza Umberto I ospiterà il concerto di Sherrita Duran, per chiudere alle 22.30 con lo spettacolo pirotecnico, che ritorna in questa edizione.

Il programma di lunedì 7 settembre

L’ultimo giorno, lunedì 7 settembre, è dedicato ai santi patroni. Appuntamento alle 10.30 per la messa e il rogo del pallone. Alle 16 la processione e la benedizione eucaristica, che partiranno dal cimitero. La festa proseguirà in piazza con street food dalle 18 e alle 20.30 piano bar del gruppo Mago-Pennini.