Arriva la Giornata della creatività al "Melotti"

Spazio alla creatività: venerdì 16 maggio, per 4 ore (dalle 10 alle 14), gli studenti e le studentesse del liceo artistico e delle scienze umane «Fausto Melotti» potranno scegliere tra 26 laboratori, nella sede di Cantù, e 6, nella sede di Lomazzo.

La giornata della creatività

Ad organizzare la Giornata della Creatività sono state le rappresentanti degli studenti Sara Castiglione, Chiara Orsenigo, Carolina Greta Buono e Dani Sophia Angela Constantin.

In mattinata gli studenti potranno quindi scegliere tra lezioni di yoga, danzaterapia, la visione di un film (uno in inglese e uno in italiano), e il club del libro. Ma ci saranno anche laboratori di ceramica e di creazione di pupazzi, la possibilità di sottoporsi a test di psicologia e partecipare a tornei sportivi. Ciascun studente potrà partecipare a due attività nell'arco della mattina: dalle 10 alle 12 e dalle 12 alle 14.

Ciascun laboratorio sarà a numero chiuso e ci si potrà iscrivere attraverso un modulo realizzato dal professor De Luca.

Il commento delle rappresentanti

Commentano così le rappresentanti d'istituto:

"Siamo molto gasate per questa iniziativa. Era nel nostro programma elettorale e siamo riuscite ad organizzarla".

Le dichiarazioni della dirigente

Anche la dirigente dell'istituto, Anna Proserpio, è soddisfatta di quanto organizzato: