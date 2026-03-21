Arriva la “Notte del liceo classico” al Fermi

Una serata per entrare nel mondo del liceo classico: è questo il fine della Notte nazionale del liceo classico, che si terrà venerdì 27 marzo.

A partecipare all’iniziativa sarà anche il liceo di Cantù Enrico Fermi e la comunicazione dell’evento arriva direttamente dalle studentesse della scuola canturina.

La comunicazione

Allegra Franzina e Gaia Romano Gasbarri, sono due ragazze di quinta che hanno deciso di curare la parte di comunicazione dell’iniziativa:

«E’ nato tutto per caso, avevamo già partecipato gli anni scorsi come presentatrici. Ci tenevamo a partecipare direttamente e abbiamo pensato che ci fosse bisogno di far conoscere questo evento anche all’esterno. Le persone che vengono sono quasi sempre interne alla scuola, ma noi pensiamo che sia un evento che chi ne ha l’opportunità debba vivere».

Da qui il loro impegno per far arrivare a più persone possibili l’iniziativa:

«Ci occuperemo della comunicazione pre-evento e poi documenteremo la notte con foto e video, sperando di riuscire a far conoscere la bellezza che sta dietro a questa iniziativa».

L’evento

Ecco dunque che sono loro a presentare l’appuntamento al pubblico. Raccontano Allegra e Gaia:

«E’ un evento a livello nazionale, al quale la nostra scuola partecipa da diversi anni. Ogni anno c’è un tema diverso, quello attuale è “Homo sum”».

Gli studenti e le studentesse approfondiranno e realizzeranno esposizioni, presentazioni ed esibizioni musicali sull’argomento. Durante la Notte nazionale del liceo classico al Fermi interverranno anche professori universitari come Andrea Capra dell’Unimi, che proporrà «Il Simposio e la maschera di Socrate» e l’associazione Oltre il giardino che porterà «Storie di umana fragilità».

Concludono le due ragazze:

«Sarà molto bello vivere la scuola in un momento diverso, durante la sera. E’ un’occasione che permette di creare relazioni anche con gli studenti di altre classi, non solo del classico. La notte del liceo classico merita di essere vissuta anche da chi non è nel campo delle scienze umanistiche».

La manifestazione nazionale

La manifestazione è ideata dal professor Rocco Schembra, ricercatore di Filologia classica all’Università di Torino, ed è promossa e organizzata dall’Associazione Temenos – Recinto Classico. La Notte nazionale del liceo classico è sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, dalle Consulte universitarie di Filologia greca e latina, del Greco e di Studi latini, e dalle Associazioni To Hellenikon e di Studi Neogreci. L’edizione di quest’anno si svolgerà venerdì 27 marzo, dalle 18 alle 24, e coinvolgerà circa 350 licei classici che, in contemporanea, apriranno le proprie porte alla cittadinanza con un ricco programma di iniziative culturali.