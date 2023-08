Come ogni anno il 10 agosto e nei giorni successivi siamo tutti pronti a puntare il naso all'insù per ammirare le stelle cadenti della notte di San Lorenzo. Tra curiosità e storia ecco dove ammirare il fenomeno astrale nella nostra provincia.

Arriva la notte di San Lorenzo: dove e quando ammirare le stelle cadenti

La notte di San Lorenzo, come ogni anno, cade il 10 agosto e proprio in questo periodo dell'anno si verifica il fenomeno delle cosiddette "stelle cadenti", un’espressione impropria, sebbene ricca di fascino. Gli astronomi, infatti, preferiscono l’utilizzo del termine meteore, per indicare queste fugaci scie luminose visibili di notte.

Come spiega Astronomitaly le meteore sono, in larga parte, detriti di asteroidi o comete che si surriscaldano fino a diventare incandescenti nel momento in cui entrano a contatto con l’atmosfera terrestre. La collisione di questi frammenti con le molecole presenti nella mesosfera (tra i 76 e i 120 km di quota) genera le scie di luce che si possono osservare ad occhio nudo.

Il nostro pianeta è “colpito” da milioni di meteore ogni giorno, tuttavia esistono periodi particolarmente propizi per l’osservazione di questo fenomeno astronomico, come le notti tra il 10 e il 13 agosto.

Le Perseidi, le “Lacrime di San Lorenzo”

Il nostro pianeta attraversa saltuariamente delle scie di corpuscoli e detriti lasciate da asteroidi e, soprattutto, comete. Quando ciò accade, il fenomeno delle stelle cadenti si intensifica e, dunque, aumenta la possibilità di poterne osservare molteplici (anche diverse decine) nel corso di una singola notte. Le Perseidi sono proprio una di queste scie di detriti, lasciate dalla Cometa Swift-Tuttle, corpo progenitore di questo sciame meteorico. Queste meteore sono attive dalla fine di luglio fino al 20 agosto circa: il momento di massima attività dello sciame, chiamato picco, avviene solitamente nelle notti tra il 10 e il 13 agosto.

Dove e quando vedere le stelle cadenti

Nella nostra provincia sono diversi i posti in cui ammirare le stelle cadenti e, come ogni fenomeno celeste che si verifica di notte, è sempre meglio prediligere punti in cui l'inquinamento luminoso è minore. Per questo il primo pensiero per una possibile meta da dove ammirare le stelle cadenti è il classico monte "Bolettone" che ha nelle sue caratteristiche una salita poco impegnativa, un basso inquinamento luminoso e un'altitudine che porta vicino al cielo.

Caratteristiche simili le possono avere anche i Corni di Canzo, il vicino Cornizzolo e il monte Barro (nella vicina provincia lecchese) e qualsiasi altro monte o piana non troppo elevati e accessibili a tutti.

Per chi invece non vuole salire in quota di sera e dover ridiscendere guidati dalla torcia ci si può affidare alle strade e agli spiazzi intorno al Lago di Como o ai laghi erbesi come il Segrino o quello di Alserio.

Per conoscere qualche dettaglio in più su dove guardare le stelle cadenti di preciso nel cielo visita il nostro portale nazionale.