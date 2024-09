Arriva la prima edizione di "A spasso per Inverigo"

Domenica 15 settembre si terrà la prima edizione di "A spasso per Inverigo", manifestazione organizzata dal Comune di Inverigo.

La descrive così Marina Bernardi, consigliere con delega agli eventi:

Si partirà da villa La Rotonda e si arriverà al Parco Crivelli facendo tappa, oltre che alla Rotonda, anche a Pomelasca, Santa Maria della Noce, Viale dei Cipressi e piazza Ugo Foscolo.

Prosegue il consigliere:

"Alla partenza ci sarà una spiegazione sulla storia di Villa Cagnola. Seguiranno dei momenti di sosta al Viale dei Cipressi, a Santa Maria della Noce e a Pomelasca. Il fine sarà appunto quello di far conoscere alcuni dei molti punti meritevoli di Inverigo, anche dal punto di vista storico. Si tratterà di un evento con accompagnamento musicale e anche una mostra di fotografie del territorio al Viale dei Cipressi realizzata dal Circolo Fotografico Inverigo in collaborazione con il gruppo Incontro d’immagini. Ci saranno due fasce di partenza, alle 9.15 e alle 10: questo per ottenere dei gruppi ristretti e far sì che le spiegazioni, tenute da esperti e studiosi del territorio, siano più facili da seguire e per dare anche la giusta attenzione alle fotografie esposte".