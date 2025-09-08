Arriva la prima edizione di “Biblioteca in gioco”

La biblioteca comunale di Olgiate Comasco invita a giocare.

Sabato 20 settembre, dalle 14.30 alle 17.30, in Villa Camilla e nel parco dell’edificio comunale, la prima edizione di “Biblioteca in gioco”»: saranno disponibili giochi da tavolo di varia tipologia, per gruppi di amici, famiglie, grandi e piccini dagli 8 anni in avanti.

Spazio ai giochi da tavolo

“Saremo guidati da esperti di gioco che ci faranno scoprire questa attività – fa sapere Paola Vercellini, vicesindaco e assessore alla Cultura, Pubblica istruzione e Biblioteca – Non è solo una forma di divertimento ma anche un’occasione di crescita personale e comunitaria. Pensiamo, infatti, che il gioco da tavolo sia anche stimolo alla lettura attraverso regolamenti e narrazioni, rafforzi la logica e il pensiero strategico, incoraggi la collaborazione e lo spirito di squadra, favorisca l’incontro e l’aggregazione tra generazioni e culture diverse. In questo modo la biblioteca si conferma come un luogo di cultura inclusiva, capace di unire libri, persone e nuove forme di espressione sociale”.

Come partecipare

L’iniziativa, in collaborazione con la cooperativa “Attivamente”, sarà a ingresso libero. Per informazioni è già possibile contattare la biblioteca comunale “Sergio Mondo” al numero 031-946388 o via e-mail all’indirizzo olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it.