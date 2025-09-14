A Monguzzo arriva la prima panchina viola della provincia di Como per sensibilizzare la ricerca contro la fibromialgia, una malattia troppo spesso «invisibile» e poco conosciuta.

Sarà inaugurata domenica 28

Sarà collocata in via Verdi e inaugurata domenica 28 settembre dalle 16 alla presenza del sindaco Marco Sangiorgio con la vice Elisabetta Mauri e Giusy Ippolito, consigliera che ha promosso l’iniziativa con Lucia Lovecchio, referente del Comitato Fibromialgici Uniti-Italia odv. «La panchina viola è un simbolo di sensibilizzazione e supporto per la fibromialgia, caratterizzata da dolore cronico, affaticamento e disturbi del sonno – spiega Ippolito – Queste panchine vengono installate in spazi pubblici per dare voce alle persone che convivono con questa patologia e per il diritto alla salute di tutti: sono un simbolo della forza e della sofferenza, ma anche del coraggio dei pazienti. Ringrazio il Comitato Fibromialgici Uniti-Italia Odv, il sindaco e la mia Amministrazione comunale, Viola Orsenigo di Oc srl di Cantù, che ha donato questa panchina. Ringrazio anticipatamente chi ha dato un contributo per questa iniziativa, le istituzioni che interverranno e tutti coloro che hanno collaborato, tra cui il panificio Doppiozero e Tagliabue il verde».

«Il valore simbolico della panchina è molto importante – aggiunge Lovecchio – Camminare è impegnativo per chi ha la fibromialgia: vogliamo sensibilizzare su questa patologia tramite questo regalo che i Comuni ci fanno affinché chi ne è affetto non sia dimenticato. A esserne affetti siamo in 3 milioni, fuori dal Sistema Sanitario Nazionale: è considerata una sindrome invisibile perché non dà menomazioni fisiche ma ha tanti sintomi. Nostro obbiettivo è che in ogni Regione ci sia una legge a tutela dei pazienti e che i malati siano inseriti nel livello essenziale di assistenza e tutelati dal punto di vista lavorativo».

L’inaugurazione sarà domenica 28 settembre dalle 16. A seguire, in sala consiliare, sarà presentato il libro «Fibromialgia – Non solo una guida» realizzato a cura del Cfu-Italia odv.