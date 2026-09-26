Arriva la sagra della polenta

Un appuntamento che la Pro Loco di Bregnano porta avanti da ben 39 anni e che è diventato, nel tempo, un atteso momento di incontro per la comunità, richiamando anche partecipanti dai Comuni vicini. Questo fine settimana torna la sagra della Polenta Növa, «nuova», come quella prodotta con la farina del nuovo raccolto di mais. Il piatto sarà infatti protagonista indiscusso della manifestazione, e proposto in diversi abbinamenti della tradizione: con brasato, spezzatino, zola, funghi, salamella e baccalà. Non mancheranno i panini con salamella e altre proposte culinarie, dolci e bevande.

Il programma

La giornata di oggi, sabato 26 settembre, inizia con l’apertura della cucina alle 19 e prosegue con una serata musicale e karaoke alla guida di Dj Ricky. Domani, invece, la cucina sarà disponibile all’ora di pranzo (12-14) e a cena sempre dalle 19. La seconda serata musicale vedrà ospite la Emy Band.

Le novità

A scandire l’avvio di questa nuova edizione, due grandi novità. Nel pomeriggio di domani verrà presentato il lavoro svolto per il riallestimento del museo «Gh’era ‘na volta», dedicato alla cultura e alla civiltà contadina locale. Racconta il presidente Lucio Della Pona:

«Il materiale era rimasto per alcuni anni senza un adeguato spazio espositivo. Ma negli ultimi mesi la Pro Loco ha lavorato per riportarlo a nuova vita, anche grazie alla supervisione di Federica Colombani dell’Accademia di Belle Arti di Como Aldo Galli. Il museo ha oggi una collocazione temporanea, in attesa di quella definitiva nella nuova Casa delle Associazioni. E’ piccolo ma per noi ha un valore importante perché conserva tracce di memoria della cultura contadina, che appartiene alla nostra storia».

Il dopo-sagra

Con l’obiettivo di non far terminare il divertimento, quest’anno il team della Pro Loco ha dato vita anche a un dopo-Sagra, con «Il Boss della Polenta». L’iniziativa parte dal primo fine settimana di ottobre e continua nei weekend fino al 25 ottobre: tre ristoranti bregnanesi si sfideranno al miglior piatto di polenta. A decretare il vincitore saranno i clienti.