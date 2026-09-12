Arriva la Sagra della polenta

Nella quotidianità e nell’ordinarietà della vita di ogni Comune e dei suoi cittadini ci sono degli appuntamenti fissi che scandiscono il ritmo, trasformando la routine in tradizione, senso di comunità e appartenenza. A Cermenate, una delle proposte che rispecchia perfettamente questa definizione è la Sagra della Polenta, che nel 2026 giunge addirittura alla 56^ edizione, un traguardo non indifferente.

Il programma

Organizzata dalla parrocchia di San Vito e Modesto in occasione della festa del Crocefisso, in 56 anni di storia la Sagra della Polenta ha avuto il grande merito di non snaturarsi mai, puntando, nella sua semplicità, sulla forza dello stare insieme intorno a un tavolo per condividere un buon piatto. Una scelta vincente, che in ogni edizione ha attirato sempre più persone non solo da Cermenate, ma anche dai comuni nei dintorni. Anche quest’anno la formula quindi resta immutata: sono in programma tre giorni in cui trovarsi per assaggiare il ricco menù della sagra. Si parte venerdì 18 settembre, con la serata inaugurale. Bis il giorno dopo, sabato 19 settembre, e tris domenica 20 settembre. Doppio appuntamento proprio il 20 settembre, quando sarà possibile fermarsi anche a pranzo, dopo la consueta messa della domenica mattina nella chiesa parrocchiale. Il pranzo, che inizierà alle 12, sarà l’occasione buona anche per presentare ufficialmente ai parrocchiani cermenatesi il nuovo vicario parrocchiale don Daniel Degli Esposti, arrivato da qualche settimana per assistere il parroco don Luciano Larghi.

Per quanto riguarda la sera, l’asporto sarà disponibile dalle 18, mentre ci si potrà accomodare ai tavoli a partire dalle 19. Lunedì 14 apriranno le prenotazioni per mangiare in loco, telefonando o scrivendo su WhatsApp al 331.5869415 dalle 14 alle 20. Fondamentale riservare il proprio posto per garantire il corretto svolgimento della serata.

La proposta gastronomica

A disposizione dei commensali diversi piatti, salati e dolci: la polenta gialla, la polenta taragna, il brasato, la trippa, i funghi. E, per una festa adatta a tutti i gusti, ecco le immancabili salamelle, con, ovviamente, le patatine fritte. Spazio poi al dolce, una torta di pasticceria. Ad accompagnare il tutto il pane di san Vincenzo.

L’evento avrà sede, come di consuetudine, nella piazza in cui ogni martedì si tiene il mercato di Cermenate, il cui nome ufficiale è Piazzale Donatori di Sangue. Lo spazio si trova lungo via Matteotti, una delle direttrici principali del paese che attraversa il centro abitato dalla frazione di Asnago a Bregnano. Inoltre, vista la rilevanza dell’appuntamento per la vita comunitaria, la Sagra della Polenta gode del patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cermenate.