«Cerchiamo di dare un aiuto concreto ai nostri giovani del paese». A Luisago arriva lo sportello «Informagiovani». L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 marzo 2026.

Arriva l’Informagiovani

Mercoledì 18 marzo, dalle 15 alle 18, nella sala consiliare del Municipio, in piazza Libertà 2 sarà presente l’Informagiovani. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Luisago, insieme ad Asci, Anci Lombardia e «Giovani costellazioni evolution». Tanti giovani, dai 15 ai 34 anni, potranno partecipare per ricevere informazioni e consigli per esempio sul lavoro, sulle opportunità di formazione e sulle esperienze di volontariato. Il servizio è gratuito. Per prendere appuntamento bisogna inquadrare il Qr code che si trova nella locandina pubblicata sulla pagina Facebook del Comune.

Il commento della vicesindaca

Spiega la vicesindaca Paola Franco: