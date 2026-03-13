L'iniziativa

Arriva l’Informagiovani

L'appuntamento è fissato per mercoledì 18 marzo 2026

Arriva l’Informagiovani

Luisago · 13/03/2026 alle 16:03

«Cerchiamo di dare un aiuto concreto ai nostri giovani del paese». A Luisago arriva lo sportello «Informagiovani». L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 marzo 2026.

Arriva l’Informagiovani

Mercoledì 18 marzo, dalle 15 alle 18, nella sala consiliare del Municipio, in piazza Libertà 2 sarà presente l’Informagiovani. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Luisago, insieme ad Asci, Anci Lombardia e «Giovani costellazioni evolution». Tanti giovani, dai 15 ai 34 anni, potranno partecipare per ricevere informazioni e consigli per esempio sul lavoro, sulle opportunità di formazione e sulle esperienze di volontariato. Il servizio è gratuito. Per prendere appuntamento bisogna inquadrare il Qr code che si trova nella locandina pubblicata sulla pagina Facebook del Comune.

Il commento della vicesindaca

Spiega la vicesindaca Paola Franco:

«In questa occasione parecchi giovani potranno parlare direttamente con gli operatori dello sportello. L’obiettivo è dare ai ragazzi, proprio sul territorio, un supporto un po’ a 360 gradi. Attraverso iniziative di questo tipo, cerchiamo anche di rafforzare il nostro gruppo dei giovani. Come Comune ci stiamo impegnando per coinvolgere sempre di più le nuove generazioni».

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