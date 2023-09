Arriva l'It Alert: l'avviso a tutti i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti

Martedì 19 settembre alle 12 tutti i telefoni cellulari presenti in Lombardia riceveranno un messaggio di Test It-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale promosso dal Dipartimento di Protezione Civile.

It-Alert permetterà, una volta superata la fase di sperimentazione, di informare tempestivamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso (si attiverà in caso di maremoto, collasso di una diga, attività vulcanica, incidenti nucleari, incidenti in stabilimenti chimici e in caso di precipitazioni intense e dissesti idrogeologici).

Come funziona

Il Messaggio di Test It - Alert avrà un suono unico e riconoscibile. I cittadini, ricevuto il messaggio, dovranno semplicemente ‘toccare’ lo schermo, ristabilendo così le funzioni del telefono (le funzionalità degli smartphone saranno limitate sino a che i cittadini non visualizzeranno il messaggio).

I cittadini sono invitati a cliccare il link che verrà riportato alla fine del messaggio di Teste a rispondere al questionario di valutazione, per migliorare lo strumento.

Ogni dispositivo mobile connesso alle reti degli operatori di telefonia può ricevere un messaggio It-Alert: non è necessario iscriversi né scaricare alcuna applicazione. Il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti. Attraverso la tecnologia cell-broadcast i messaggi IT-Alert possono essere inviati a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, delimitando un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall’emergenza.

Si informa che, in queste settimane, saranno effettuati ulteriori test nelle altre regioni italiane. Il 14 settembre, in particolare. IT-Alert sarà testato in Piemonte. È possibile, quindi, che i messaggi di allerta in quell’occasione ‘sconfinino’ nel territorio lombardo e raggiungano anche gli utenti che al momento del test si trovano nelle province di Milano, Varese e Pavia.