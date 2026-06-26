A Pusiano arriva lo “Snodo Summer Camp”, giornata di sport e aggregazione giovanile. Tornei di basket, beach volley e non solo.

Si comincia alle 9

Una domenica all’insegna dello sport, del divertimento e della voglia di stare insieme. È questo lo spirito di “Snodo Summer Camp”, la nuova iniziativa promossa dall’associazione giovanile Lo Snodo, in programma domenica 28 giugno al campo sportivo di Pusiano, con attività e tornei che animeranno l’intera giornata. L’evento prenderà il via alle 9 con un torneo di basket 3 contro 3: format dinamico e coinvolgente che negli ultimi anni ha conquistato sempre più appassionati anche a livello locale. Dopo la pausa pranzo, prevista dalle 12 alle 14 con possibilità di pranzare al sacco o usufruire del chiosco presente nell’area, la giornata proseguirà nel pomeriggio con un secondo momento dedicato al beach volley: un torneo 5 contro 5 che si svolgerà in contemporanea sui due campi disponibili fino alle 18.

Lo Snodo presente con il suo stand

Ad accompagnare le competizioni, per tutta la giornata sarà presente lo stand de Lo Snodo, allestito tra i due campi in un punto di passaggio naturale tra le due aree di gioco. Chi non sarà impegnato nelle partite o si troverà in pausa potrà fermarsi a partecipare a piccoli giochi e attività pensate per favorire la socialità e rendere l’evento un momento di incontro aperto a tutti, non soltanto agli sportivi più competitivi. L’obiettivo è creare un’atmosfera accogliente, in cui anche chi viene semplicemente a fare il tifo o a trascorrere qualche ora all’aria aperta possa sentirsi parte della giornata.

Collaborazione con Imbasketball

L’iniziativa nasce anche grazie alla collaborazione con Imbasketball, realtà che da anni organizza sul territorio un apprezzato torneo di basket 3 contro 3, portando con sé un’esperienza organizzativa consolidata e una community di giocatori affiatata. Parteciperà all’evento anche l’oratorio di Arcellasco, che scenderà in campo con una squadra sia nel torneo di basket sia in quello di beach volley, confermando lo spirito di rete e di comunità che caratterizza l’evento.

“Questa giornata nasce da un’idea semplice venuta a un gruppo di ragazzi che lo sport lo vivono in prima persona e che da tempo cercavano il modo giusto per portarlo al centro di qualcosa di più grande – spiega Thomas Nicolodi, referente del gruppo organizzativo – Quando si è presentata l’occasione di organizzare il torneo a Pusiano è stato quasi immediato dire “facciamolo”: il posto c’era, la voglia pure, e soprattutto attorno a noi abbiamo trovato realtà come Imbasketball e l’oratorio di Arcellasco che hanno avuto subito entusiasmo nel costruirlo insieme a noi”.

Partecipazione aperta a tutti

La partecipazione è aperta a tutti i giovani interessati. Ci si può iscrivere all’iniziativa sia con una squadra già costituita sia singolarmente, così da permettere anche a chi non ha ancora trovato compagni di squadra di prendere parte all’iniziativa e conoscere nuovi amici. Per iscriversi e ricevere maggiori informazioni è possibile consultare i canali social dell’associazione (Instagram: lo.snodo; Facebook: Lo Snodo) oppure accedere al modulo dedicato (https://forms.gle/7duAy5BoztxtrtL98). “Snodo Summer Camp” rientra nel progetto “On Air – Voce ai Giovani, Spazio alle Idee”, guidato dalla Cooperativa Lavoro e Solidarietà e realizzato in collaborazione con Lo Snodo e altri enti, con il finanziamento di Regione Lombardia attraverso il bando Giovani Smart 3.0.