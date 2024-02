Arriva l'open day di Asst e Ats: una giornata di screening gratuiti

In occasione del 4 marzo, la Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV, e dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, Regione Lombardia ha indetto per sabato 9 marzo, attraverso le Ats e le Asst, tre diversi tipi di open day.

“Ci stiamo impegnando sempre di più a far comprendere ancora meglio il ruolo di salute degli screening oncologici come misura di prevenzione, fondamentale per tutelare la propria salute attraverso la diagnosi precoce di lesioni pretumorali o tumorali in una fase in cui le terapie possano risultare di massima efficacia. Allo stesso modo, è importante che le persone considerino il valore di protezioni offerto dalle vaccinazioni ed in particolare l’efficacia del vaccino anti HPV per la prevenzione dell’infezione da Papilloma Virus che rappresenta, in oltre il 98% dei casi, la causa del tumore della cervice uterina.

Gli open day favoriscono un agile accesso agli screening mammografico e HPV, oltre che alla vaccinazione HPV anche in una giornata prefestiva, in cui è ancora più facile accedere ai servizi. Regione Lombardia offre questa opportunità attraverso le ATS e i servizi delle ASST proprio per consentire un’adesione sempre più significativa a queste occasioni di salute”.