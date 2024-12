Arriva un Natale "Elfissimo"

Il Natale quest'anno sarà «Elfissimo» a Vertemate con Minoprio.

Quest'oggi, sabato 7 dicembre, e domani, domenica 8, nelle vie del centro si potranno trovare iniziative per grandi e piccini. Oggi dalle 14.30 alle 19 in via Roma ci saranno bancarelle con prodotti artigianali, creati dalle mani e dalla fantasia di tanti hobbisti. L'animazione sarà curata dagli «Elfi dispettosi».

