Per i cittadini di Asso, Barni e Lasnigo arriva un nuovo Ambulatorio Medico Temporaneo. Un servizio importante per la salute e il benessere di tutta la comunità.

Tre medici in pensione

Un nuovo Ambulatorio Medico Temporaneo da mercoledì 7 gennaio. Il 31 dicembre i dottori Gian Battista Polti, Fabio Alberghina e Luca Carlini andranno in pensione e cesseranno la loro attività. Ecco dunque che dal giorno successivo all’Epifania, ad Asso, Barni e Lasnigo arriverà un nuovo Ambulatorio Medico Temporaneo. Il tutto per gli assistiti residenti nei tre Comuni che erano in carico ai tre dottori.

Gli orari dell’Amt

L’Ambulatorio Medico Temporaneo si trova ad Asso in via Matteotti 66, a Barni in via Bricchi 3 e a Lasnigo in via Fioroni 7. Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento chiamando il numero 331 2621556. Questi gli orari: il lunedì sarà possibile rivolgersi al servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica); il martedì dalle 8 alle 11 a Lasnigo con la dottoressa Maria Cebanu e dalle 14.30 alle 17.30 ad Asso con la dottoressa Silvia Lorusso; mercoledì dalle 8 alle 11 a Barni con la dottoressa Cebanu; giovedì dalle 14 alle 18 ad Asso con la dottoressa Cristina Virginia Guimaraes e venerdì a Barni, sempre con la dottoressa Cebanu, dalle 11 alle 14.