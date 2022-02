A Olgiate Comasco

Novità in paese.

Novità a Olgiate Comasco. In via Angelo e Mary Roncoroni sono stati realizzati parcheggi inclinati in tutti gli stalli di sosta posti sul lato sinistro secondo il senso di marcia.

Arrivano i parcheggi a spina per evitare il passaggio sulle griglie

Da anni le griglie della zona alta di piazza Italia sono in condizioni di degrado, causando in più di una occasione cadute di pedoni. I parcheggi inclinati sono stati realizzati proprio per evitare il passaggio delle vetture sulle griglie. A spiegarlo è stato il primo cittadino, Simone Moretti: "I parcheggi sono obliqui a spina per favorire le manovre di entrata e uscita senza andare sulle griglie: sono state studiate ad hoc per favorire la manovra".