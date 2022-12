Un'iniziativa natalizia creativa quella appena ideata dalla parrocchia di Carimate che per quest'anno, e per i prossimi a venire, ha pensato di iniziare a produrre e rivendere delle palline di Natale decorate con un simbolo del territorio.

Arrivano le palle di Natale della parrocchia di Carimate: una decorazione creativa all'anno

Il primo "stock" di produzione è già arrivato e sarà in vendita proprio da questo fine settimana, dopo le messe festive di sabato 3 dicembre e di domenica 4. Le palle di Natale della parrocchia sono tutte decorate a mano e riportano sulla loro superficie curvata la chiesa parrocchiale del paese con l'augurio "Buon Natale! A. D. 2022". L’idea, come affermano gli organizzatori, è quella di realizzarne una ogni anno, con una decorazione sempre diversa, dal Santuario di Santa Maria al famoso Castello di Carimate e via dicendo. Un'idea che potrebbe dare vita a una vera e propria collezione.

Un'altra particolarità dell'iniziativa è che la decorazione è sì acquistabile per sé stessi e da appendere sul proprio albero di Natale, ma può essere anche regalata con un pensierino aggiuntivo. Infatti, la palla di Natale della parrocchia sarà apribile e all'intero sarà possibile inserire un regalo, dai dolci a delle candele aromatizzate e chi più ne ha più ne metta.

Il costo di ogni decorazione è di 8 euro e il ricavato verrà utilizzato per le opere parrocchiali.