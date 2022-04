Cultura

Visitabile fino al 30 aprile.

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 9 aprile 2022, è stata inaugurata a Cantù la mostra con opere recenti di Giampiero Perini, artista di Cucciago.

Arte alla Pro Cantù: in mostra le opere di Giampiero Perini

La mostra, allestita in via Matteotti 39/a, fa parte del ciclo di mini mostre della Pro Cantù. Le opere sono 16, tutte recenti, realizzate negli ultimi due anni e selezionate da Sebastiano Marino. “Quello che non mi fa pensare alla mia condizione (l’artista è in sedia a rotelle, ndr), è il mio lavoro. Lavoro ancora 5-6 ore al giorno”, ha spiegato, con commozione Perini. A fare gli onori di casa è stato il presidente della Pro Cantù, Pasquale Di Stefano, insieme a lui c’era anche il sindaco di Cucciago, Claudio Meroni.

“Per Giampiero si tratta di una seconda giovinezza, in queste opere ha aggiunto forza espressiva a quello che ha fatto. La freschezza che vediamo va riprendere passaggi di anni giovanili, con riferimenti alla grande pittura italiana di Masaccio e Giotto ma anche ad altre figure del secondo 900 Comasco, Eugenio Rossi e Paolo Borghi”, ha aggiunto l’architetto Tiziano Casartelli.

Sarà visitabile, con ingresso libero, dal lunedì al sabato, dalle 15.30 alle 18.30 fino al 30 aprile 2022.

Arianna Sironi