Artedeimotori al fianco dei bambini: al via la 5ª edizione di “Dalla A di Asilo alla Z di Zaffiro”

A Merone parte il conto alla rovescia per la quinta edizione di “Dalla A di Asilo alla Z di Zaffiro”, la manifestazione dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

Un ricco palinsesto di attività

L’appuntamento è in programma per il weekend del 19 e 20 settembre. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci sarà anche il club Artedeimotori, che arricchirà il programma con un raduno automobilistico speciale. Le due giornate offriranno un ricco palinsesto di attività pensate per il pubblico di ogni età: dalle straordinarie opere realizzate con i mattoncini LEGO al grande plastico ferroviario, fino alle esibizioni con elicotteri e motoscafi RC, mezzi ed escavatori radiocomandati e l’esposizione di auto storiche. Non mancheranno momenti di puro intrattenimento per i più piccoli con baby dance, truccabimbi e bancarelle. Artedeimotori si inserisce in questo contesto festoso portando la passione per i motori come ulteriore elemento di attrazione e meraviglia.

Info e orari

“L’evento nasce con la voglia di aprire la scuola dell’infanzia di Merone verso l’esterno – spiega Fabrizio Romani, presidente del CdA della Fondazione scuola dell’infanzia Zaffiro Isacco (organizzatore della manifestazione), che aggiunge – È importante che i bambini e tutta la comunità vedano questo spazio sotto una luce nuova, rendendolo vivo e bello in un modo diverso. Ogni anno cerchiamo qualcosa di nuovo per coinvolgere ancora più famiglie: e quale scelta migliore delle automobili per stimolare la curiosità dei più piccoli?”.

Informazioni e orari dell’evento, ingresso gratuito:

Sabato 19 settembre: dalle 14:30 alle 21

Domenica 20 settembre: dalle 10 alle 18

L’appuntamento è presso la Fondazione scuola dell’infanzia Zaffiro Isacco in via G. Parini 6 (ingresso via Moro, Merone). Per consultare il programma dettagliato è possibile visitare il sito: www.asilomerone.it.