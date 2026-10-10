Artigianato, la mostra si rinnova e guarda al futuro

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Due i weekend espositivi: il 24 e 25 ottobre, il 30 e 31 ottobre e l’1 novembre. Una scelta precisa per concentrare i visitatori nei giorni di maggiore affluenza

Declinare in chiave attuale il “saper fare”

E’ una Mostra mercato artigianato che si muove nel segno della sua storia – lunga 53 edizioni – ma che quest’anno porta con sé grosse novità. Uno sguardo al futuro e alla voglia di rinnovarsi, di declinare in chiave più attuale quel “saper fare” proprio del mondo artigiano.

Prima di tutto la novità è nella durata della manifestazione che si prolungherà per due weekend e resterà chiusa nel corso della settimana, con l’obiettivo di concentrare nei giorni di maggiore affluenza i visitatori e permettere agli artigiani di proseguire l’impegno nelle loro aziende nei giorni feriali.

Entra nell’organizzazione Cna Lombardia Nord Ovest

Un’evoluzione nella storia della Mostra è anche l’ingresso nella compagine organizzativa di Cna Lombardia Nord Ovest che va ad affiancare Fondazione Lariofiere e Confartigianato Imprese Como e Lecco. Questo, infatti, porta a fare della manifestazione un luogo in cui possa riconoscersi l’intero sistema dell’artigianato non solo come vetrina, ma come spazio di confronto e formazione, rappresentanza e promozione.

Artigianato non è solo tradizione, ma anche innovazione e nuovi modelli

Quest’anno sono presenti oltre 150 espositori già iscritti che, con i loro stand, portano nei padiglioni di Lariofiere mondi diversi che raccontano quanto possa essere riduttivo associare l’artigianato semplicemente alla tradizione: dalla casa all’arredamento, dalla moda all’abbigliamento, dalla gioielleria alla bigiotteria, dall’agroalimentare al benessere, fino a sport e tempo libero o idee regalo. Insomma, si parla anche di innovazione, design, tecnologia e nuovi modelli imprenditoriali.

“La Mostra deve essere la casa di tutte le imprese artigianali”

Ecco le parole del presidente di Fondazione Lariofiere, Marco Galimberti:

“E dopo più di cinquant’anni, grazie al lavoro di Camera di Commercio Como-Lecco, alla maturità politica e alla disponibilità al confronto dimostrate da Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco, siamo riusciti ad aprire la manifestazione a un’altra importante realtà della rappresentanza artigiana. Non vogliamo semplicemente organizzare una fiera, vogliamo costruire un luogo nel quale tutto il mondo dell’artigianato possa sentirsi rappresentato, incontrarsi e trovare opportunità. La Mostra deve essere la casa di tutte le imprese artigiane”.

“Un mondo radicato nella competenza, ma capace di evolvere”

Della stessa idea anche Roberto Galli, presidente di Confartigianato Imprese Como:

“L’auspicio è che questo nuovo assetto contribuisca a rendere la Moma sempre più autorevole, partecipata e capace di rappresentare la ricchezza del nostro sistema imprenditoriale. Un mondo che è radicato nella competenza e nella qualità del lavoro, ma capace al tempo stesso di innovare ed evolvere”.

Ecco tutti gli orari per l’accesso, gratuito

La Mostra mercato artigianato sarà visitabile, con ingresso gratuito, il 24 e 25 ottobre e il 30 e 31 ottobre e l’1 novembre: il venerdì dalle 15 alle 22, il sabato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 20.