Artisti protagonisti in via Diaz per la Mostra estemporanea di pittura «Madonna di Rogoredo»

Artisti protagonisti in via Diaz (nella foto) domenica 20 settembre: giornata conclusiva per la Mostra estemporanea di pittura «Madonna di Rogoredo».

Edizione da record

Ventisette artisti, quaranta opere e un concorso che per la prima volta abbraccia idealmente un ampio territorio: da Alzate a Olgiate Molgora. Si annuncia da record la terza edizione del concorso promosso dalla BCC Brianza e Laghi, con l’associazione Ageo e l’associazione Arteincomune APS di Olgiate Molgora. Oggi il clou dell’iniziativa con l’esposizione e la premiazione delle opere.

La novità del 2026 è la dimensione territoriale, con il coinvolgimento di artisti da un territorio molto più vasto. Anche i soggetti del concorso si aprono ai luoghi caratteristici di Alzate e Olgiate Molgora, mantenendo un legame privilegiato con il santuario della Beata Vergine di Rogoredo e la tradizione settembrina alzatese. A certificare la crescita sono i numeri: 27 pittori iscritti, record assoluto, che presenteranno 40 opere. Ciascun artista può infatti partecipare con una o due tele, senza limitazioni nella tecnica pittorica e con formato libero. Ma il dato più suggestivo è quello anagrafico: le due partecipanti più giovani sono due pittrici di 19 anni, mentre il veterano del concorso è un pittore di 90 anni. Settantuno anni di differenza che raccontano lo spirito dell’estemporanea, aperta a generazioni diverse, unite dalla passione per la pittura e per il territorio.

Le opere saranno valutate da una giuria tecnica che assegnerà i primi tre premi; è previsto poi il Premio della Giuria Popolare, affidato al voto dei visitatori. Il montepremi è 700 euro per il primo classificato, 500 per il secondo e 300 per il terzo; al vincitore della Giuria Popolare andranno 200 euro. Le opere saranno in mostra in via Diaz dalle 10.30 alle 16. I visitatori potranno votare dalle 10.30 alle 15, inizieranno poi le operazioni di spoglio con premiazione alle 16. Tutti sono invitati a partecipare.