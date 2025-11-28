Artisti uniti per la Palestina

Una mostra in solidarietà a Cantù con il popolo palestinese.

L’iniziativa

Il gruppo «Cantù per Gaza» ha organizzato l’evento «Semi d’arte, artisti uniti per Gaza e la Palestina», una mostra che verrà inaugurata domenica 7 dicembre alle 16 nella libreria «Spazio libri La Cornice», in viale ospedale 8. Seguirà, alle 17.30 dj set e aperitivo. L’esposizione coinvolgerà pezzi di oltre 35 artisti di arte contemporanea e si concluderà con un’asta in presenza giovedì 11 dicembre alle 21. Sarà possibile visitare la mostra lunedì 8 dicembre dalle 15.30 alle 19 e il 9, 10 e 11 dicembre con orario 9-12.30 e 15.30-19. I proventi saranno destinati alle associazioni «Rifqa», «Progetto Rec-Palestina», e «Gaza Chiama, Lecco risponde». Proprio grazie al supporto canturino di questi mesi, mercoledì è stato possibile far arrivare due camion d’acqua a Gaza, uno ad Al-Zawaida e l’altro a Deir al-Balah, distribuiti da Rifqa sul territorio.

Il commento

Jlenia Di Noia, una delle referenti di «Cantù per Gaza», ha commentato così: «Mahmoud Ismail di «Rifqa» ci ha raccontato che le persone non ricevevano acqua potabile da giorni e che l’arrivo del camion è stato accolto con gioia enorme. Sapere che il nostro contributo ha reso possibile questo intervento conferma quanto ogni donazione possa davvero fare la differenza».