Asero ottiene il Disco d’oro europeo per “Conga”

Daniele Asero, in arte Audiosonik, si conferma tra i protagonisti della scena elettronica internazionale, come testimonia il prestigioso riconoscimento del disco d’oro europeo. L’artista di 44 anni di Albese, oltre al grande traguardo dei 100 milioni di streams complessivi tra Spotify e YouTube, si è aggiudicato il disco d’oro europeo per «Conga».

Ha superato i 16 milioni di streams in Europa

Il brano è stato certificato per aver superato, nel secondo remix uscito nel settembre 2022, i 16 milioni di streams in Europa e i 30 milioni totali fra le due versioni. Inoltre «Conga» ha toccato le 15 milioni di visite su Tik Tok ed è stata in parecchie classifiche di iTunes.

La passione per la musica accompagna Asero fin dagli inizi della sua carriera, nei primi anni Duemila, periodo in cui la musica elettronica viveva una fase di grande espansione e di ricco successo: «Ho iniziato nel 2003 proprio nello studio di Sergio Santagada, che purtroppo è venuto a mancare qualche settimana fa – racconta il musicista – Il mio nome d’arte, Audiosonik, è nato invece da un’idea di un mio amico della zona di Bergamo, Fabio Carrara».

La svolta arriva a partire dal 2016, quando la carriera di Asero conosce un’accelerazione significativa grazie anche alle collaborazioni e al supporto di importanti etichette discografiche: tra i successi più noti si segnala anche il brano «Thong Song» realizzato con la Kontor Records, che ha superato le 25 milioni di visualizzazioni su YouTube e raggiunto i 35 milioni di streams considerando anche Spotify.

«Voglio dedicare questo premio a tutta la mia famiglia – continua Asero – In particolare a mia nonna, che è mancata due anni fa e che sarebbe molto contenta di questo traguardo, a mia mamma Nerella e alla mia compagna Simona. Sono orgoglioso e onorato di averlo ricevuto, è sempre stato un mio sogno: non ci credevo, ero davvero sorpreso e non ho dormito per due giorni quando me l’hanno comunicato. È una cosa veramente importante».

Spazio anche a un pensiero per i futuri artisti: «Come ho scritto sul mio post su Facebook, non avrei mai immaginato di realizzare questo sogno. Non bisogna mai mollare: a volte, ma purtroppo non sempre, i sogni si realizzano anche quando meno te lo aspetti. È davvero difficile ricevere un disco d’oro europeo».

Infine, è imminente l’arrivo di un nuovo importante progetto: «Il 24 aprile uscirà un inedito con la casa discografica olandese Soave Records. Si tratta del brano deep house “Vem Pra Cà”, metà in inglese e metà in portoghese, ed è un brano molto adatto all’estate. Il mio primo progetto dopo aver ottenuto il disco d’oro europeo, sono molto emozionato», ha concluso Asero.

Un enorme riconoscimento accompagnato da numeri che confermano Audiosonik come un artista consolidato e in continua evoluzione, capace di imporsi con uno stile riconoscibile e una produzione che è ormai sempre più apprezzata.