Asf Autolinee incontra i genitori degli studenti: un nuovo tavolo di coordinamento per ottimizzare il trasporto nel 2024/2025

Si è concluso, con reciproca soddisfazione, l’incontro tra Asf Autolinee e i rappresentanti dei genitori nei consigli di istituto di alcune scuole superiori di Como e provincia. Nella sede aziendale di Tavernola, erano presenti Chiara Anzani (Liceo “Alessandro Volta), Alessandro Ruffini (Liceo “Paolo Giovio”), Samanta Colombo (Liceo “Teresa Ciceri”), Mirko Capriati, (Istituto “Paolo Carcano”), Guido Amati (Liceo “Enrico Fermi” - Cantù), Katia Mandaglio (Associazione Scuola Famiglia - Fino Mornasco), per Asf Autolinee il presidente Guido Martinelli, l’amministratore delegato Massimo Bertazzoli, il responsabile sviluppo commerciale e relazioni esterne Mauro Gavazzeni e il direttore di esercizio Bruno Carraro.

Al termine dell’incontro, di comune accordo, le parti si sono lasciate con l’impegno finale di costituire un tavolo di coordinamento che comprenda il mondo della scuola (tramite l’Ufficio scolastico provinciale), l’agenzia Tpl e le aziende del territorio che svolgono la funzione di trasporto pubblico di persone.

L'obiettivo

L’obiettivo del tavolo sarà un reciproco ed efficace scambio di informazioni, finalizzate a una migliore organizzazione del servizio di trasporto pubblico, anche in vista del nuovo anno scolastico 2024/2025. Asf, apprezzando il sondaggio svolto su iniziativa dei genitori, ha inoltre aggiornato i rappresentanti sulle nuove attività, in tema di politiche di sostenibilità ambientale e rinnovo parco bus, politiche e strategie attuate per la ricerca del personale di guida, azioni di comunicazione e il nuovo piano di introduzione della bigliettazione elettronica.