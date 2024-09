Asf Autolinee, SwipeonLake sulle linee extraurbane

Asf Autolinee implementa sulle linee extraurbane il nuovo sistema SwipeOnLake, servizio in collaborazione con Visa.

Il sistema, già attivo sulle linee dell’area urbana e su quelle del lago (C10 e C30), viene esteso alle seguenti 9 linee extraurbane: C50, C70, C40, C45, C49, C46, C60, C80 e C74.

Tariffa D linea C70 (Como-Appiano): 3,30 euro contro 4,70 euro venduto dal conducente.

Tariffa E linea C40 (Como-Lecco): 3,90 euro contro 5,30 euro venduto dal conducente.

Tariffa 7 linea C45 (Como-Inverigo-Cantù): 4,30 euro contro 5,70 euro venduto dal conducente.

Tariffa 5 linea C49 (Asso-Como): 3,50 contro 4,90 euro venduto dal conducente.

Tariffa 8 linea C46 (Como-Merate): 4,80 euro contro 6,20 euro venduto dal conducente.

Tariffa 4 linea C60 (Como-Bregnano): 2,90 euro contro 4,30 euro venduto dal conducente.

Tariffa 7 linea C80 (Cantù-Monza): 4,30 euro contro 5,70 euro venduto dal conducente.

Tariffa 5 linea C74 (Como-Rodero): 3,50 euro contro 4,90 euro venduto dal conducente.

Utilizzare SwipeOnLake è semplice e intuitivo: basta infatti avvicinare la carta di pagamento contactless, il cellulare o lo smartwatch al validatore verde di bordo alla salita. Se il “tap” sarà andato a buon fine, il validatore emetterà un segnaleacustico e un segnale visivo verde.

Inoltre, ogni carta di pagamento contactless permette di far viaggiare più persone contemporaneamente, fino ad un massimo di 20 ticket acquistati dalla medesima carta di credito con tutti i “tap” in un unico validatore verde. Tutte le informazioni e le risposte alle domande più frequenti sono disponibili sul sito di ASF Autolinee agli indirizzi in versione italiana e in versione inglese