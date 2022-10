Asf autolinee ha comunicato che nella giornata di sabato 22 ottobre 2022 le linee C80, C81 e C82 subiranno delle variazioni di percorso a Mariano Comense a causa di alcuni lavori pubblici.

Asf: sabato dalle 7.30 alle 17 variazioni di tratta a Mariano per le linee C80, C81 e C82

Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria della viabilità comunale, questa la causa delle modifiche che si attueranno sabato 22 dalle 7.30 alle 17 a Mariano per tre linee. Nello specifico i lavori concernono la posa di nuovi lampioni per l'illuminazione pubblica e per questo verrà chiusa al traffico veicolare la via Dei Vivai.

Le modifiche alle linee

Le linee C 80 Cantù – Meda – Monza e C 81 Cantù – Mariano – Perticato, non effettueranno la deviazione alla stazione Trenord.

La linea C 82 Cantù – Mariano non effettuerà la deviazione alla stazione Trenord, proseguirà fino alla rotatoria di viale Lombardia e dopo aver invertito la marcia farà capolinea nella zona di sosta fronte cimitero.

Saranno temporaneamente soppresse le fermate di Mariano Comense: via Dei Vivai, Stazione Trenord e via Porta.