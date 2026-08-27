Asfaltatura della Sp 24, slittano i lavori

Asfaltatura della strada provinciale di Lurago Marinone, slittano i lavori.

Nuovo cronoprogramma per l’asfaltatura

Sono in corso i lavori di manutenzione della pavimentazione lungo la Sp 24 “di Appiano”, nel tratto compreso tra Lurago Marinone e Limido Comasco, dalla rotatoria di intersezione con la Sp 32 fino alle intersezioni con la viabilità comunale di via della Pineta e via IV Novembre.

L’intervento prevede la rigenerazione degli strati bitumati della carreggiata, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della pavimentazione e la sicurezza della circolazione.

A causa delle condizioni meteo avverse registrate nelle giornate del 24 e 25 agosto, che non hanno consentito il regolare svolgimento delle lavorazioni, è stato necessario aggiornare il cronoprogramma del cantiere.

Quando la chiusura di una carreggiata

La modifica alla viabilità, che prevede la sospensione temporanea del transito su una corsia di marcia e la circolazione sulla corsia libera, è pertanto così aggiornata: dalle 8.30 di lunedì 31 agosto alle 8.30 di mercoledì 2 settembre 2026, sarà interessata la corsia di marcia in direzione Limido Comasco-Lurago Marinone; dalle 8.30 di mercoledì 2 settembre alle 8.30 di sabato 12 settembre 2026, sarà interessata la corsia di marcia in direzione Lurago Marinone-Limido Comasco.

Per tutta la durata dei lavori sarà inoltre istituito il divieto di sosta e fermata nelle aree necessarie all’esecuzione dell’intervento.