Asfaltatura, via Repubblica chiude per una settimana

Via Repubblica, a Olgiate Comasco, chiude per una settimana: parte l’asfaltatura.

Asfaltatura, chiude via Repubblica

Da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre, via Repubblica verrà chiusa al transito veicolare per permettere la totale riqualificazione del manto stradale. Gli orari di cantiere vanno dalle 8 alle 19 ma non è escluso che il divieto di passaggio delle automobili venga esteso per motivi di sicurezza (i residenti potranno transitare). Allo stato attuale non sono state definite misure alternative ma non è detto che, con il procedere dei lavori, non si possa agire in maniera mirata nel tentativo di ridurre le eventuali problematiche.