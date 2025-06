Asfaltature completate: pronto un altro milione di euro

Concluso il secondo lotto del piano delle asfaltature a Cantù.

La conclusione dei lavori

Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale del secondo lotto di vie, che da tempo necessitavano di un intervento per fare fronte a buche e dissesti dell’asfalto. «Si è trattato di un investimento di 1 milione di euro, ripartito in due lotti - ha puntualizzato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo - I cantieri hanno interessato diverse vie della città, le quali sono state divise in due lotti. Abbiamo iniziato la fresatura e il rifacimento del manto stradale prima dell’inverno, a ottobre, con l’impresa affidataria dell’appalto che ha lavorato su via Manzoni. Dopo la pausa in corrispondenza della stagione più fredda, i cantieri sono ripresi con la primavera, a marzo, per concludersi all’inizio di questa settimana».

Pronto un altro stanziamento

Il milione investito risulta inserito nel Bilancio 2024 realizzato dall’Amministrazione comunale. «Per quanto riguarda il Bilancio di quest’anno, è in preventivo un altro milione da destinare all’asfaltatura di altre strade della città. Ora aspettiamo che venga deliberata la copertura finanziaria, dopodiché procederemo con l’affidamento dei lavori, che avranno inizio in autunno», ha concluso Cattaneo.