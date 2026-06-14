Asfaltature: proseguono i cantieri in città

Tempo permettendo, in tre settimane saranno completati i lavori di asfaltatura di alcune tra le principali strade di Cantù.

Il programma

A puntualizzarlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo, che ha illustrato anche quali sono e saranno le arterie cittadine interessate dal restyling. «Nei giorni scorsi abbiamo ripreso i cantieri di rifacimento del manto stradale – ha dunque specificato l’amministratore comunale – Ovviamente l’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di procedere alla sistemazione delle vie, senza creare disagi dal punto i vista della viabilità. Per questo motivo in due casi abbiamo scelto di prevedere il cantiere in notturna, ossia in via Ettore Brambilla e in piazza Piave. Cantieri diurni sono previsti invece per il rifacimento dell’ultimo tratto di via Fiammenghini, per via Volta, via dei Mille, via Belvedere e via Fossano fino a via Puecher». L’ammontare dell’investimento previsto a bilancio dall’Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino, Alice Galbiati, è di un milione di euro. «La nostra intenzione è continuare poi in questa opera di restyling, con un ulteriore stanziamento a bilancio, così da procedere con quelle altre strade che da anni necessitano di un un intervento di sistemazione del manto stradale, logorato dal tempo e dal transito veicolare».