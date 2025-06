Asfalti, dopo il lotto ultra milionario previsto il restyling di altre strade

A luglio con l'approvazione degli equilibri di bilancio saranno previsti altri cantieri

In programma un primo step da un milione e 165mila euro

Parte il rinnovamento del manto stradale di alcune vie di Erba. Si tratta di un intervento da un milione e 165mila euro che riguarda quelle che secondo l’Amministrazione comunale sono nelle condizioni peggiori. Le opere dovrebbero prendere il via nel mese di ottobre e concludersi poi per maggio del prossimo anno. Ma non è tutto. Durante l’ultima seduta consiliare, il sindaco ha anticipato che l’opera di intervento sulle strade comunali proseguirà.

In un secondo lotto priorità a viale Prealpi

A luglio quando si andranno ad approvare gli equilibri di bilancio, tra gli interventi prioritari da parte dell’Amministrazione comunale c’è la sistemazione delle tre rotatorie di viale Prealpi: quella all’incrocio con via Alserio, quella del supermercato Bennet e infine quella all’incrocio con la via Milano. Oltre alla sistemazione delle quattro corsie di marcia, perché dissestate.

Ecco le altre strade coinvolte

Ecco altre strade che saranno coinvolte in questo secondo step: il tratto che congiunge Erba con Albavilla, appena sopra il castello di Pomerio; la via XXIV Maggio, sia vicino a Villa Nava che verso Noi Genitori, a maggior ragione visto il transito di mezzi per disabili; il tratto davanti alla chiesa di Arcellasco; il tratto che dalla rotatoria della Malpensata va verso via Lecco e via Volontari della libertà. In aggiunta sarà realizzata la ciclopedonale per Alserio.