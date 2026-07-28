Asfalti in via Chiesa e in via Volta: viabilità modificata

Sarà posato un nuovo manto stradale e per permettere l’intervento in questi due giorni è stato istituito un senso unico alternato
Ecco tutti i cambiamenti per queste due giornate
A Canzo oggi, martedì 28 luglio, sono partiti i lavori per il rifacimento degli asfalti. Per questo motivo è stata emessa un’ordinanza per la modifica alla viabilità cittadina per la durata dell’intervento.
Ecco i cambiamenti fino alle 18 di oggi e dalle 8 alle 18 di domani, mercoledì 29 luglio:
- è istituito un senso unico in via Chiesa con direzione da via Risorgimento verso via Verza;
- i veicoli provenienti da via Risorgimento possono svoltare a sinistra per raggiungere via Chiesa;
- in prossimità del civico 35 di via Volta è stato istituito un senso unico alternato.