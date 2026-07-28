Asfalti in via Chiesa e in via Volta: viabilità modificata

Lavori in corso sia oggi, martedì, che domani, mercoledì, dalle 8 alle 18.

Sarà posato un nuovo manto stradale e per permettere l’intervento in questi due giorni è stato istituito un senso unico alternato

Ecco tutti i cambiamenti per queste due giornate

A Canzo oggi, martedì 28 luglio, sono partiti i lavori per il rifacimento degli asfalti. Per questo motivo è stata emessa un’ordinanza per la modifica alla viabilità cittadina per la durata dell’intervento.

Ecco i cambiamenti fino alle 18 di oggi e dalle 8 alle 18 di domani, mercoledì 29 luglio: