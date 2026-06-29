Asfalto e cemento al posto dello storico parco in centro

L’area ospitava un piccolo polmone verde a servizio di un complesso privato, ma dopo l’avvio del cantiere ora trova spazio una superficie che accoglierà nuovi posti auto

La “denuncia” arriva dal circolo ambiente “Ilaria Alpi”: a Erba lo storico parco alberato di via Volta è stato sostituito da un parcheggio e da piccoli alberelli.

“Questi ultimi sono già soffocati da asfalto e cemento! Oltre ai nuovi parcheggi ci sono opere connesse: tra queste vi è appunto un piccolo filare di alberelli, che saranno costretti a crescere in uno spazio di pochi centimetri di larghezza, tra l’asfalto dei parcheggi e il muretto di recinzione in cemento. Gli alberelli piantati nei giorni scorsi non rispettano nemmeno le indicazioni impartite dalla Sovrintendenza, che era stata da noi interpellata a proposito del taglio degli alberi”.