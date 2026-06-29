Asfalto e cemento al posto dello storico parco in centro

L’area ospitava un piccolo polmone verde a servizio di un complesso privato, ma dopo l’avvio del cantiere ora trova spazio una superficie che accoglierà nuovi posti auto
“Alberelli che cresceranno in pochi centimetri di larghezza”
La “denuncia” arriva dal circolo ambiente “Ilaria Alpi”: a Erba lo storico parco alberato di via Volta è stato sostituito da un parcheggio e da piccoli alberelli.
“Questi ultimi sono già soffocati da asfalto e cemento! Oltre ai nuovi parcheggi ci sono opere connesse: tra queste vi è appunto un piccolo filare di alberelli, che saranno costretti a crescere in uno spazio di pochi centimetri di larghezza, tra l’asfalto dei parcheggi e il muretto di recinzione in cemento. Gli alberelli piantati nei giorni scorsi non rispettano nemmeno le indicazioni impartite dalla Sovrintendenza, che era stata da noi interpellata a proposito del taglio degli alberi”.
La Soprintendenza chiedeva di conservare alberature di pregio
Lo scorso febbraio, nella nota inviata anche al Comune, la Soprintendenza chiedeva, oltre che “la possibilità di conservare in sito alberature significative e di pregio”, anche la possibilità di “prevederne un’adeguata compensazione in caso di abbattimento”.
“E’ una vergogna cementificare le aree verdi urbane”
Ecco il commento finale del circolo ambiente:
“Questo che vediamo in via Volta è il risultato delle pessime scelte del Sindaco e della Giunta di Erba, orientate solo a riempire di cemento e asfalto le ultime aree verdi rimaste nel centro della città! E’ una vergogna cementificare le aree verdi urbane, oltretutto in tempi di isole di calore, che si possono contrastare proprio mantenendo le zone verdi e gli alberi di alto fusto, che garantiscono ossigeno e refrigerio. Invece la scelta di chi amministrativa Erba è quella di cementificare e asfaltare il poco verde rimasto in centro città!”.