Asili nido comunali, open day l’11 aprile: Cantù presenta l’offerta educativa 0-3 anni

Cantù apre le porte dei suoi asili nido comunali: sabato11 aprile, dalle 10 alle 12.30, è in programma l’open day dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni.

L’iniziativa

Durante la mattinata sarà possibile visitare le strutture, conoscere gli spazi e le attività educative proposte, incontrare il personale educativo e ricevere informazioni sul funzionamento del servizio e sulle modalità di iscrizione per il prossimo anno educativo. Le domande di iscrizione per l’anno educativo 2026/2027 possono essere presentate fino al 15 maggio 2026. Ad oggi si prevede la disponibilità di 33 posti presso il nido Trottola e 28 posti presso il nido Arcobaleno, comprensivi della sezione part-time Colibrì (attiva dalle 7.45 alle 13.15). Gli asili nido a tempo pieno sono aperti dalle 7.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì; presso il nido Arcobaleno è, inoltre, disponibile il servizio post nido dalle 16.30 alle 18.00, previa richiesta e presentazione della relativa documentazione.

Il servizio

Nonostante il calo demografico che caratterizza l’intero Paese, il servizio continua a registrare una domanda significativa, con liste d’attesa che confermano quanto i nidi rappresentino un supporto sempre più fondamentale per le famiglie. Nella graduatoria di dicembre 2025 risultavano infatti in lista di attesa 11 bambini “grandi”, 5 “mezzani”, 53 “piccoli” e 9 bambini per la sezione Colibrì. Anche grazie a fondi ministeriali, è stato avviato un rafforzamento dell’offerta educativa, che ha progressivamente ampliato la disponibilità dei posti nei nidi comunali, passando dai 95 posti dell’anno educativo 2021/2022, ai 129 posti dell’anno 2023/2024, per arrivare a 132 posti nel 2025/2026, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle famiglie.

Le parole dell’assessore

“I servizi per la prima infanzia rappresentano uno degli investimenti educativi più importanti per una comunità. I nidi non sono solo un supporto organizzativo per le famiglie, ma un luogo fondamentale di crescita, relazione e sviluppo per i bambini nei primi anni di vita. Per questo stiamo lavorando per rafforzare in modo concreto l’offerta educativa sul territorio. Grazie ai finanziamenti del PNRR sono infatti previsti 60 nuovi posti nei nidi comunali: un intervento significativo che ci permetterà di ampliare ulteriormente il servizio e dare una risposta sempre più efficace ai bisogni delle famiglie canturine”, ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Natalia Cattini. Il rafforzamento dei servizi per la prima infanzia si inserisce in un percorso più ampio di attenzione ai servizi educativi cittadini, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dei bambini fin dai primi anni di vita e sostenere concretamente le famiglie nel percorso educativo e scolastico.