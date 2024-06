Asilo di Lambrugo: anno scolastico terminato con soddisfazione

La scuola paritaria di Lambrugo conclude l’anno presentando le attività per l’infanzia e sezione Primavera.

Asilo in fiducia per il prossimo anno

Dal comunicato della scuola dell’infanzia - privata paritaria - di Lambrugo si legge: "Terminiamo con soddisfazione quest'anno scolastico durante il quale abbiamo dato avvio alla sezione Primavera e programmiamo un nuovo anno con la fiducia di un buon numero di nuovi ingressi all'infanzia e alla Primavera. Proporremo novità e diverse iniziative per rendere un'offerta sempre più ampia verso le esigenze dei bambini e delle famiglie. Sempre di più, come svolto anche quest' anno, offriremo extra attività per grandi e piccoli per rendere l'asilo sempre più al centro della vita del paese, come ad esempio - con il coinvolgimento di varie associazioni - i corsi di yoga e di pilates (la sera) o come lo story telling in programma il prossimo sabato 8 giugno alle 9,30 (lettura animata in inglese per mezzani e grandi).

Torna lo screenin logopedico

Il prossimo anno, oltre alle attività scolastiche per asilo d'infanzia e Primavera, che prevedono diversi laboratori (inglese, potenziamento, psicomotricità, orto didattico, uscite formative) l’asilo proporrà, come quest’anno, uno screening logopedico. In particolare "confermiamo come unicum un laboratorio totalmente gratuito di dieci sedute logopediche durante l'orario scolastico tenuto da specialista".

Punto di forza, oltre all'ampio giardino utilizzato tutte le stagioni, è il servizio mensa con cucina interna e cuoca.

Novità in arrivo

"La novità saranno mini corsi proposti il pomeriggio (dopo le 16.30) da parte di specialisti qualificati con indirizzo danza terapia, lingua inglese oppure sport/gioco che pensiamo possano essere apprezzati dalle famiglie.

Per potenziare e rinnovare le dotazioni dell' asilo, ci rivolgeremo nei prossimi giorni alle attività commerciali e produttive del paese, con una campagna di raccolta fondi mirata per l' acquisto di nuovi arredi e giochi da destinare a tutti i bambini.

Ringraziamo sin d'ora tutti i sostenitori.

Ricordiamo che a luglio ci sarà anche asilo estivo gestito da una cooperativa e dando continuità con una nostra educatrice e mensa interna”.