Asilo di Novedrate: al via i lavori per 4,7 milioni di euro

Villa Casana, Villaggio San Giuseppe e asilo: si prospetta un autunno di cantieri e lavori per il Comune di Novedrate.

Il più imminente e importante è quello che riguarderà l’asilo: l’Amministrazione comunale ha infatti ottenuto 3 milioni di euro dal Pnnr, 425mila dal fondo opere indifferibili e circa un milione, da risorse di bilancio per la realizzazione della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido in via Mariano.

I lavori sono stati recentemente aggiudicati alla Finocchiaro Costruzioni Srl che ha sede a Tremestieri Etneo in provincia di Catania e a breve inizierà la realizzazione della struttura:

"Prende avvio un cantiere fondamentale e importante per la comunità e sarà nostra cura seguirlo in modo particolare. L’investimento è molto alto - circa 4,7 milioni di euro - e anche per questo deve essere seguito con la massima attenzione e cura, nella speranza che tutto vada per il verso giusto e siano rispettati i tempi per realizzare la nuova scuola. Contiamo di poter terminare per il 1° settembre 2025 in modo da iniziare l’anno scolastico, ma per un lavoro così complesso ci possono sempre essere imprevisti" ha commentato il sindaco Serafino Grassi.