Asilo nido, il Comune stacca gli assegni: contributi alle famiglie

Mano tesa alle famiglie, contributi per i genitori con figli che hanno frequentato l’asilo nido.

Aiuto concreto alle famiglie

L’Amministrazione comunale di Oltrona di San Mamette ha deciso di erogare un contributo economico in favore dei genitori dei minori, con un’età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che sono stati iscritti lo scorso anno a un asilo nido. Una sovvenzione a titolo di rimborso per le spese sostenute per la fruizione dei servizi per la prima infanzia. Un intervento mirato e finalizzato a favorire l’incremento del numero di bambini che accedono al servizio asilo nido o a altri assimilabili.

La frequenza in strutture di questo tipo, infatti, offre ai piccoli opportunità di crescita, ulteriori e diversificate, rispetto a quelle della famiglia. Il contributo, quindi, pone particolare attenzione ai nuclei con basso reddito così da sostenere la spesa connessa alla retta di frequenza. I soggetti destinatari dell’intervento, come si diceva, sono le famiglie dei minori residenti nel Comune di Oltrona di San Mamette, che fruiscono principalmente del servizio di micronido o asilo nido e, in subordine, dei servizi educativi per la prima infanzia. La domanda per ottenere il contributo è scaricabile dal sito internet www.comune.oltronadisanmamette.co.it.