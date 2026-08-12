Aspae, il saluto prima delle vacanze estive

I soci dell'associazione pensionati e anziani si sono ritrovati prima del periodo di riposo legato al Ferragosto.

Come sempre la sede accoglie chiunque voglia trascorrere qualche ora in compagnia, con serenità e amicizia

Arrivederci al prossimo 24 agosto

Un allegro pomeriggio insieme e un buon gelato: così l’Aspae di Erba ha salutato i proprio soci prima della pausa estiva. Un momento semplice e piacevole, alla presenza del presidente Luigi Cabano.

Ovviamente tutti si sono dati appuntamento alla ripresa delle attività: l’arrivederci è per lunedì, 24 agosto, pronti a ritrovarsi con tanta voglia di stare insieme.