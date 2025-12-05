“Aspettando il Natale”: ecco i mercatini e tante iniziative

Il Comune di Tavernerio, in collaborazione con le associazioni del territorio, inaugura il periodo delle festività con l’evento “Aspettando il Natale”, in programma per lunedì 8 dicembre al centro civico “Rosario Livatino”. Un pomeriggio pensato per avvicinarsi all’atmosfera natalizia, tra laboratori, musica e momenti conviviali.
Il programma della giornata
L’iniziativa, organizzata dal Comune con le associazioni del paese, prenderà il via alle 14 con il Mercatino di Natale. Più tardi, a partire dalle 15, i più piccoli potranno partecipare al Laboratorio delle Letterine di Natale e consegnare i propri desideri direttamente all’Ufficio Postale di Babbo Natale.
Il pomeriggio proseguirà con una merenda offerta a tutti i partecipanti, prevista per le 16. Chiuderà la giornata, alle 16.30, un laboratorio musicale aperto a tutti, animato dal Gruppo Folk “I Rosacoque”. L’amministrazione invita la cittadinanza a partecipare numerosa per vivere insieme la magia delle feste.