Aspirante ballerino professionista ammesso all'accademia portoghese

La storia

Gabriele Paladino, 15 anni, da settembre studierà a Leiria.

Uno studente della scuola di danza Dams di Cantù entrerà a far parte del conservatorio "Annarella Sanchez"

Ispirato da Billy Elliot

Gabriele Paladino, di Alzate Brianza, 15 anni, almeno otto di questi investiti nello studio della danza classica, disciplina a cui si è incuriosito guardando il famoso film Billy Elliot, è stato ammesso all'accademia "Sanchez" di Leiria in Portogallo. Da settembre inizierà a costruire passo dopo passo il suo futuro come ballerino professionista.

Impegno a distanza con il liceo di Erba

L'alzatese frequenterà le lezioni di danza dalle 9 alle 18, dovrà studiare portoghese e spagnolo e imparare a diventare autonomo. Il sacrificio di Paladino è doppio perché la sera dovrà anche seguire le lezioni da remoto del liceo "Manzoni" di Erba, dove ha concluso il secondo anno, per affrontare a maggio gli esami per il passaggio all'anno scolastico successivo.

"Aspetto questo momento da sempre"

E' lo stesso Gabriele a raccontare la sua bellissima storia: