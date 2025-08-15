Aspirante ballerino professionista ammesso all'accademia portoghese
Gabriele Paladino, 15 anni, da settembre studierà a Leiria.
Uno studente della scuola di danza Dams di Cantù entrerà a far parte del conservatorio "Annarella Sanchez"
Ispirato da Billy Elliot
Gabriele Paladino, di Alzate Brianza, 15 anni, almeno otto di questi investiti nello studio della danza classica, disciplina a cui si è incuriosito guardando il famoso film Billy Elliot, è stato ammesso all'accademia "Sanchez" di Leiria in Portogallo. Da settembre inizierà a costruire passo dopo passo il suo futuro come ballerino professionista.
Impegno a distanza con il liceo di Erba
L'alzatese frequenterà le lezioni di danza dalle 9 alle 18, dovrà studiare portoghese e spagnolo e imparare a diventare autonomo. Il sacrificio di Paladino è doppio perché la sera dovrà anche seguire le lezioni da remoto del liceo "Manzoni" di Erba, dove ha concluso il secondo anno, per affrontare a maggio gli esami per il passaggio all'anno scolastico successivo.
"Aspetto questo momento da sempre"
E' lo stesso Gabriele a raccontare la sua bellissima storia:
"Qualche settimana fa ho partecipato a uno stage estivo nell'accademia portoghese. Ho chiesto come fossi andato e ho scoperto che quello stage per loro valeva come audizione e che ero stato ammesso alla scuola. Aspetto questo momento da sempre, per questo mi sento tranquillo, sono mentalmente preparato a ciò che mi attende".