Durante la festa di Natale che si è svolta a Cremnago, Inverigo, sabato 21 dicembre, sono stati assegnati i "Calnaghini d'oro".

Il "Calnaghino d'oro" è un riconoscimento dato dall’associazione Calnach: si tratta di un attestato di ringraziamento che il sodalizio tradizionalmente consegna "a chi si impegna per il bene comune, per aiutare gli altri, il più delle volte, anzi quasi sempre, in silenzio".

I riconoscimenti del 2024 a Citterio e Corti:

A ricevere un Calnaghino d'oro" per il 2024 è stato Dino Citterio. Luigi Perego, presidente dell'associazione Calnach spiega le motiviazioni alla base della scelta di Citterio:

"A lui il ringraziamento per aver profuso agli abitanti di Cremnago e a generazioni di giovani studenti la sua profonda conoscenza delle cose, per aver conservato e raccontato le memorie dimenticate del Borgo, per aver animato per anni la vita culturale dei nostri paesi ed infine per averci regalato la sua saggezza, serietà e serenità, doti rare nei nostri giorni".

Il secondo "Calnaghino d'oro" è stato consegnato a Aldo Corti con le seguenti motivazioni:

"A Corti, per aver dato impulso nel corso della sua vita allo sviluppo economico, commerciale e infrastrutturale del Borgo. E' merito suo se oggi a Cremnago è presente uno sportello bancario e vi è il ricordo ancora vivo del Centro Sportivo della Valsorda".

La serata di festa:

I Calnaghini d'oro sono stati consgenati durante il Concerto di Natale che si è svolto sabato 21 dicembre al teatro San Lugi di Cremnago. Il tradizionale evento natalizio è stato organizzato dall'associazione Calnach con la collaborazione della Comunità pastorale beato Gnocchi e della Banda musicale di Giussano, diretta dal maestro Davide Miniscalco e con la partecipazione di Andrea Brunati, primo corno dell’Orchestra Haydn di Bolzano.