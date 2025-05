Assemblea cittadina sull'ex De Amicis: si può prenotarsi per intervenire

Assemblea cittadina sull'ex De Amicis a Cantù: si può ancora prenotarsi per intervenire.

L'incontro

L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alice Galbiati ha fissato per giovedì 5 giugno l'assemblea cittadini, nella quale si parlerà della situazione relativa al recupero dell'immobile che ebbe modo di ospitare il collegio De Amicis. A questo proposito, è ancora possibile prenotarsi per intervenire, fino a venerdì 30 maggio: al termine degli interventi prenotati, è previsto un momento di dibattito aperto (30 minuti), con possibilità di intervenire per alzata di mano.

Il tema

L’assemblea si terrà giovedì 5 giugno alle 21 presso il Salone dei Convegni di Cantù in piazza Marconi e sarà dedicata a: “L’area del De Amicis, tra via Matteotti e via Andina: la sua rigenerazione per la valorizzazione di Cantù. Pareri e indicazioni dei cittadini per una reale e innovativa progettazione pubblico/privato”. Per garantire un ordinato svolgimento dell’assemblea, sono previsti un massimo di 10 interventi della durata di 3 minuti ciascuno, come da Regolamento Comunale delle Assemblee. Per prenotarsi è necessario presentare, entro le 12 di venerdì 30 maggio, l’apposito modulo presso la Segreteria generale del Comune. Il modulo è disponibile sul sito dell’ente: https://www.comune.cantu.co.it/novita/avvisi/novita_234.html